捨てられていた2匹の子猫。保護をしたら、先住犬が…。実家から届いた『尊すぎる写真』が話題になっているのです。 思わず胸がジーンと熱くなる…！種族を超えた尊い光景は記事執筆時点で274万回を超えて表示されており、7.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：実家で『2匹の子猫』を保護→家族から写真が送られてきて…先住犬が見せた『尊すぎる反応』】 実家が2匹の子猫を保護→先住犬の母性が