犬の排泄物を正しく処理することが大切な理由 犬の排泄物には、さまざまな細菌や寄生虫が含まれている可能性があります。したがって、ニオイ対策や衛生面、そして周囲へ配慮するためにも、適切な処理が欠かせません。 特に散歩中は、「公共の場所を利用している」という意識がとても重要です。散歩ルートを他の人も利用していることを念頭に置き、正しく排泄物を処理し、清潔な状態へと戻しましょう。 また、