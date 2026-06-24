フライト時に荷物を預けるのはスムーズな搭乗と降機のために当たり前のこと。とはいえ、昨今はミニマルな荷物で旅を楽しんだり、「ちょっと預けるほどではないし、到着後早く移動したいから機内持ち込みにしよう」なんて場合もあります。そんな時、どのようなバッグやスーツケースで空港へ向かいますか？“帯に短し、襷に長し”ではなく、“ちょうどイイ”容量のバッグを探しているなら、バッグブランド CIE（シー）から7月発売予