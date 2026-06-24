総合格闘技イベント「RIZIN」が初めて広島市で開かれるのを前に、関係者らが松井市長を表敬訪問しました。松井市長のもとを訪れたのは、総合格闘技イベント「RIZIN」を運営する榊原CEOや福山市出身の佐々木信治選手らです。今回の訪問は来月、広島で初開催される大会のPRが目的で、松井市長には選手が試合で実際に使用するグローブが贈られました。松井市長は、にぎわい創出への期待と大会成功を願いました。■佐々木信