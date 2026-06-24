歌手のLiSAさんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。39歳の誕生日を報告し、最新ショットを公開しました。【写真＆動画】39歳になったLiSA「尊敬と憧れしかない」LiSAさんは「39歳になりました」と報告し、1本の動画と3枚の写真を投稿。バースデーケーキの前で手を振ったり、うれしそうな笑顔を見せたりしています。「アナタと元気に歌って遊べる身体と、飽きずに諦めずにワクワクしながらLiSAを続けさせてくれるアナタにほん