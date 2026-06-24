俳優の内藤剛志、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、兼崎涼介監督が24日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】キラキラ笑顔を見せる二階堂高嗣イベントでは、作品にかけて憧れの“師匠”を語ることに。二階堂は「師匠というのは、おこがましいですけど、先日、（吉本）新喜劇に出させていただいた。間寛平師匠と共演させていただいた。終わった後の打ち上げに参加した時に師