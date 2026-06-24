木原官房長官はきょう（24日）、中国が東シナ海の日中中間線の西側の海域で移動式掘削船を固定していることを確認したとして、外交ルートを通じて中国側に抗議したことを明かしました。海上保安庁は22日、東シナ海の日中中間線の西側の海域で中国の移動式掘削船が停船し、固定されていることが確認されたとして航行警報を発出しました。木原稔 官房長官「日本側からの度重なる抗議にもかかわらず、中国側がこの海域において一