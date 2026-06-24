サッカー日本代表は日本時間24日、アメリカ・ナッシュビルで練習を行い、5大会選出のDF長友佑都選手が、キャプテンを務める板倉滉選手に言及しました。板倉選手は初戦3日前にケガにより離脱した遠藤航選手に代わって急きょキャプテンを務め、オランダ戦、チュニジア戦をまとめてきました。そんな姿に長友選手は「彼は本当に人を巻き込む力がある。人間的にもすごく明るくて、みんなを元気にさせるようなパワーを持っている」と板倉