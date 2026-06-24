元サッカー女子日本代表ＦＷで２０１１年Ｗ杯優勝メンバーの永里優季さんが２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「２００８年北京五輪の時にアルゼンチンと同じホテルだったのですが、その時メッシを見つけた私たちは大興奮し、勇気を振り絞って写真撮影をお願いしたところ、快くメッシが承諾してくれて、一緒に写真を撮った時の思い出。私はちゃっかりメッシに触れてしまっているしまだ最前線でプレーしているの凄すぎる