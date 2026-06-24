【WWE】RAW（6月22日・日本時間23日／イギリス・ロンドン）【映像】「腹が…」女子レスラーの“不思議な”衣装（全身）サウジアラビアでの大一番を前に、リング上に姿を現した女子世界王者。しかし、そのあまりに独特なコスチュームの着こなしと腹部のシルエットを巡り、ファンから困惑の声が殺到。鍛え上げられたはずの腹部が不自然にぽっこりと前へ浮き上がって見える不思議な光景に「なんやこの衣装」「腹にしか目がいかない