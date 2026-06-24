『絶望ライン工独身獄中記』を読む快楽の連鎖。終わらない恍惚の時間──誰もがそれに憧れるのではないでしょうか。人は快感を得るためならいくらでも貪欲になれる生き物です。ある者は酒に、ある者は欲望に。違法薬物に。犯罪行為に。ハイウェイに。スピリチュアルに。快楽を得るためには富が必要だ、金があれば酒も女もスポーツカーも何でも手に入る。産油国の王子はフェラーリを拾った自転車のように乗り捨て、毎晩奴隷を並べ