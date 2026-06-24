松田龍平の妻で、モデル、カメラマンのモーガン茉愛羅が１７日、自身のインスタグラムを更新。第２子を出産したことを報告した。モーガンは２０２１年１０月に松田との結婚（※松田は再婚）と第１子妊娠を発表。翌２２年３月に第１子となる男児を出産した。インスタには、小さな赤ちゃんの足と、松田と思われる大人の足がタッチしているモノクロの写真をアップ。「先日、無事に新しい命を迎えることができました。母子ともに健