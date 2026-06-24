タレントの神田うの（51）が22日、Instagramを更新。14歳の長女とともに夫を労ったことを明かし、家族ショットを披露した。【映像】夫・西村拓郎さんと14歳長女との家族ショット2007年10月に不動産・レジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎さん（56）と結婚し、2011年10月に第1子となる長女が誕生した神田。2021年6月に出演したテレビ番組では、夫が脳梗塞で倒れ緊急入院していたことを公表