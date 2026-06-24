市職員の石拾いについて説明する出口市長＝２４日、三浦市役所神奈川県三浦市が地権者に返還した市営下宮田住宅跡地（同市初声町下宮田）を巡り、原状回復工事の一環として市職員が小石を撤去していたことが分かった。敷地内から見つかった石２１トンのうち、５トン分を処理。一部市議からは「業務の逸脱」との指摘が上がるが、出口嘉一市長は歳出抑制効果があったとして「適切」との見方を示している。市によると、原状回復工