日本歌手協会主催の「夏まつり唄まつり2026」が24日、東京・練馬文化センター大ホールで開催された。5月31日に悪性リンパ腫のため92歳で死去した歌手菅原洋一さんは、同協会の顧問で、最後まで同イベントへの出演を願っていた。中盤で、菅原さんの追悼コーナーが設けられた。菅原さんの代表曲「今日でお別れ」を一緒にレコーディングしたことのあるクミコ（71）が、同曲を心を込めて歌い上げた。会場は水を打ったように静まり