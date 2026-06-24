“事実は小説より奇なり”そんな言葉があるほど、驚く現実ってあるんです。母と娘、ふたりとも同じ男に狙われている？ 最近誰かに見られている気がすると思ったら…／本当にあったすごい話人気イラストレーターであり、漫画家でもあるしばたまさんが描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、リアルで起こったフォロワーからの体験談です。その体験談から「スカッとした！」「泣ける…」「怖くて最後まで読めない」