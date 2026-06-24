2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。大河ドラマ部門の第3位は――。▼第1位そりゃ浅井長政は負けるわ…秀吉でも光秀でもない､険しい小谷城を攻めあぐねた信長を救った戦国武将の名前▼第2位あと数年長命だったら豊臣政権はなかった…NHK大河ではチョイ役だった"戦国最強武将"の死の大きな意味▼第3位織田信長が見込んだ"中途社員"だったのに…期待に応えられず､妻子も家