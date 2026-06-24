全日本プロレスの?ミスター斉藤?土井成樹（４５）が、田村男児（２７）の持つ世界ジュニアヘビー級王座への挑戦を表明した。土井は２４日の新木場大会でセニョール斉藤と組んで、田村、大森北斗組と激突。一進一退の攻防の中、セニョールとともにラフファイトで田村組を攻めた。田村と激しい打撃技の打ち合いを繰り広げると、頭部にセニョールと挟み撃ち式ミサイルキックをお見舞いしてペースをつかんだ。反撃に転じた王者か