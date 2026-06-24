ＥＸＩＬＥＨＩＲＯ（５７）が２４日、都内で行われた「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ１０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹスペシャル舞台挨拶付き上映会」にＥＸＩＬＥＡＫＩＲＡ、ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯらとともに出席した。同シリーズは、男たちの熱い闘いをドラマ、映画、ＬＩＶＥ、音楽、コミックなどで展開する総合エンタテインメント・プロジェクトだ。同シリーズのプロデューサーであるＨＩＲＯはこの日、事前告知無しでサ