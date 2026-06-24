米国のスペースXが6月12日に上場し、企業価値は約2兆2000億ドルに達した。戦略コンサルタントの伊藤隆太さんは「中国は月の裏側へ着陸という世界初の実績や、宇宙ステーションの運用などを積み上げてきた。だが、宇宙開発の本質を読み違え、民間1社のスペースXに惨敗したと言える」という――。写真＝EPA／時事通信フォト2021年6月16日、中国北西部の甘粛省にある酒泉衛星発射センターで、「神舟12号」を搭載した「長征2F」ロケッ