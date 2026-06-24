一塁ベースカバーに入った投手が負傷【MLB】カブス 9ー6 メッツ（日本時間24日・ニューヨーク）カブスの鈴木誠也外野手が出場した試合で、グラウンドが騒然となるアクシデントが発生した。23日（日本時間24日）に敵地で行われたメッツ戦で、先発のエドワード・カブレラ投手がベースカバーの際に負傷。タオルで顔を覆いながらカートで運ばれて退場する事態となり、日米のファンから悲痛な声が上がっている。悲劇は5回の守備で起