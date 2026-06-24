１次リーグ（Ｌ）４試合が２３日（日本時間２４日）に行われ、Ｋ組で３大会連続６度目の決勝トーナメント進出を目指すポルトガルがウズベキスタンに５―０で大勝し、今大会初勝利を挙げた。エースＦＷのクリスティアーノ・ロナウドが前半に２得点をマーク。史上初の６大会連続弾を、歴代年長２位となる４１歳１３８日で決めた。通算１０得点に達し、エウゼビオが持つ同国のＷ杯通算得点記録を更新した。Ｌ組はクロアチアがパナマ