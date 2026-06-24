ＮＨＫの「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６デイリーハイライト」に出演したイケオジ男性の正体にネットは大興奮！Ｘでは爆速でトレンド入りする騒ぎとなった。同番組に出演したサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、２４日に自身のインスタグラムを更新。「昨日のＮＨＫデイリーハイライトではトルシエさんとダバディさんとの出演でした！ｙｏｕｔｕｂｅおじ遊でお会いして以来、久しぶりにお二人とお話しができました