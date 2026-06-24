◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、美浦トレセン前走の皐月賞９着の後に放牧で立て直したサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）が、仕上がりの良さをアピールした。坂路で５６秒９―１３秒８を単走馬なりでマークして、時計は平凡でも軽快な動きを見せた。手綱を執った田辺裕信騎手は、昨年９月に左かかとを粉砕骨折した際