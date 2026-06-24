北中米Ｗ杯の１次リーグ（Ｌ）は、日本時間２４日に全１２組の２戦目までが終了した。この日、新たにＫ組でコロンビアが突破を決め、Ａ組のメキシコ、Ｄ組の米国、Ｅ組のドイツ、Ｉ組のフランス、ノルウェー、Ｊ組のアルゼンチンに続く７チーム目の決勝トーナメント（Ｔ）進出となった。各組上位２チームに加え、各組３位のうち成績上位８チームが決勝Ｔに進む。Ｆ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク１８位）は２戦を終えて勝