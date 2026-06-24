【サンパウロ共同】7日に実施されたペルー大統領選決選投票で、故フジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ氏が優勢となり、ロイター通信は24日、対立候補の逆転は「困難」と伝えた。結果は7月中旬までに確定する見通し。