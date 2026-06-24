【パリ＝上地洋実、ローマ＝倉茂由美子】欧州は熱波の影響で記録的な猛暑に見舞われている。各地で気温が４０度を超え、市民生活に支障が出ている。フランスでは２３日、観測史上最も暑い日となり、南西部ピソで４４・３度を記録した。パリでも３７度を超えた。エッフェル塔やルーブル美術館は夕方の暑さのピークを避けるため、開館時間を短縮する。パリ中心部のサンマルタン運河では遊泳が解禁され、涼を求める若者で連日にぎ