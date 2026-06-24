フリーランスへの報酬を低く据え置いたことなどから、公正取引委員会は、家電量販店の「ベイシア電器」に対しフリーランス法違反を認定し、再発防止を勧告しました。公正取引委員会によりますと、群馬県に本社を置く「ベイシア電器」は2024年11月1日から2025年12月31日までの間、フリーランス10人に対しエアコンの設置作業を委託しました。その際、設置に必要な配管などの資材価格が上昇しているにもかかわらず、協議をしないまま