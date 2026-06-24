小千谷市にスポーツや防災学習など市民の「交流の場」となる施設がオープンします。災害時には拠点としての側面も併せ持つというこの施設。建設された背景には2004年の中越地震から得た教訓がありました。小千谷市にある防災公園の中に建設されたのはスポーツコミュニティプレイス「ソコラテ」です。料理が楽しめるコミュニティルームに…スポーツを楽しめるアリーナも。 施設名の由来は