新潟県警は24日、麻薬などの密売グループ5人とその客10人を24日までに検挙したと発表しました。密売グループ5人のうちの1人は指示役とみられています。検挙されたのは県外を本拠としている密売グループの男5人とその客の男性10人です。密売グループの5人はいずれも20代で、愛知県に住む男3人と住所不定の男2人は24日までに逮捕されています。逮捕されたのは、以下の5人です。■愛知県大治町・アルバイト従