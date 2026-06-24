「BanG Dream!」シリーズの市ヶ谷有咲役や「メダリスト」の鹿本すず役などで知られる声優・伊藤彩沙さんの最新写真集「アヤサージュ」（撮影：中村和孝、税込み3960円）が、2026年6月24日にKADOKAWAからリリースされました。【写真】お腹を見せた大胆衣装の伊藤彩沙さん「ウマ娘 プリティーダービー」（ヴィブロス）、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」（花柳香子）など数多くの作品に出演する伊藤さん。シンガポールとインドネ