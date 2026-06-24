性教育の必要性が叫ばれる昨今ですが、どのように伝えればよいのか、またどこまで教えればよいのか悩む親は多いでしょう。イラストレーターで漫画家のこたきさえさんの作品『平成生まれの母、令和女児の性教育に挑む』の第3話では、娘たちへの性教育に悩む作者と自身の黒歴史について語られています。【漫画】「平成生まれの母、令和女児の性教育に挑む」（全編を読む）ある日作者は、ママ友に自身の娘にどこまで性教育をしている