コンパクト4ドアの頂点に立つMパフォーマンスモデル2026年6月3日に世界初公開されたBMW新型「M2 M xDrive」。これまでピュアFRを貫いてきたM2がついに強力な四輪駆動システムを採用し、日本でも今秋以降の導入が予定されるなど、クルマ好きの間で大きな話題を呼んでいます。そんな全天候型コンパクトスポーツの登場を前に、現在BMWの国内ラインナップで手に入る“コンパクト×高性能4WD”の実力派モデルにあらためてスポットを