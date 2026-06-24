子ども同士のトラブルは、どの家庭にも起こり得るものです。しかし、それが「いじめ」だった場合、親はどう向き合えばよいのでしょうか。『学校に呼び出され、わが子がいじめをしていた、と校長から説明を受けたらあなたはどうしますか？』もし自分の子どもがいじめ加害者だと知ったとき、冷静に対応できる自信があるママは少ないでしょう。今回の投稿は、「わが子がいじめの加害者だったらどうするか」。そして、その裏側にある被