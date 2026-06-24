2024年4月、東京・上野で焼肉などの飲食店を約20店舗展開した会社社長、宝島龍太郎さん＝当時（55）＝と妻の幸子さん＝同（56）＝が殺害され、遺体が栃木県那須町に遺棄された事件で、殺人罪などで起訴された７被告の一部の公判が東京地裁で始まった。事件発覚直後、被告の１人が捜査をかく乱するため警察に出頭し、“上部”を隠す芝居を打ったもののウソと疑われると半日もせずに泣いて供述をひっくり返していたことがわかった。