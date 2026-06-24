２４日の未明、群馬県高崎市内の駐車場で女性が血まみれで倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は殺人事件として捜査していて、その後に交通事故で死亡した男性との関連を調べています。 ２４日午前３時ごろ高崎市旭町の駐車場で、「知り合いの女性が知人の男性ともめている」と１１０番通報がありました。また近くに住む現場を目撃した男性からも、「１０代か２０代の女性が倒れている」と通報がありました。 警