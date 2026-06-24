元サッカー日本代表の岡崎慎司さんが広島市で講演し、挑戦することの大切さについて語りました。イングランドなど海外のクラブで活躍した岡崎慎司さん。ワールドカップには3大会連続で出場しました。23日、広島市で開かれた講演会では、レベルの高い海外での経験を踏まえ、挑戦することの大切さについて語りました。■元サッカー日本代表岡崎 慎司 さん「常にやれるような環境にいるよりも、より難しいと