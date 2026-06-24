タクシー運転手の首を切り付け、現金などを奪おうとした罪に問われた男に対し、広島地裁が懲役11年の判決です。判決を受けたのは広島市西区の男(42)です。現場判決によると、男は2025年1月、安芸郡坂町の路上に停めたタクシーの中で運転手の首を包丁で切りつけ、現金などを奪おうとしました。24日の裁判で、広島地裁の角谷比呂美裁判長は、心神耗弱状態だったとする弁護側の主張に対し、被告には責任能力があ