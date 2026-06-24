2025年6月、庄原市の民家で高齢女性が殺害されているのが見つかって、24日で1年です。いまだ犯人は捕まっておらず捜査が続いていますが、警察は現場周辺で改めて情報提供を呼びかけました。庄原市東城町のスーパーでは、警察官が事件への情報提供を呼びかけました。■庄原署村尾 隆之 署長「事件発生から、かなり不安を感じさせてしまっている。誠に申し訳ない。一日でも早く安心安全を取り戻していただけるよう