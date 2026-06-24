スポーツ施設で使う床材などを研究する施設が東広島市に完成し、プロフィギュアスケーターの浅田真央さんが視察しました。プロフィギュアスケーターの浅田真央さんは、自身がアンバサダーを務める企業の研究施設が、東広島市に完成したため視察に訪れました。この施設では、体育館や陸上競技場のトラックで使用する床材などを研究し、新製品や新素材の開発などを行っていきます。■プロフ