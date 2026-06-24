中東情勢の悪化によりこの夏の海外旅行にも影響が出そうです。7月から海外への航空運賃に上乗せされる「燃油サーチャージ」がさらに値上がりします。現状と今後について取材しました。■街の人「ヨーロッパとか行きたいと話していたみんなが高くなっていると言うので高くなっているのかなと思う。」■街の人「国外は韓国に行きますチケットがどうしても高くなっているのはすごく感じる。」広島市内の旅行会