こちらは広島駅在来線の様子です。普段と比べて混乱している様子はありません。JR西日本によると在来線は午後6時現在、大雨の影響で呉線の一部区間で徐行運転を行っているため、糸崎から広の間で、一部列車に遅れがでています。また25日は、芸備線の備後落合から三次の間、福塩線の府中から塩町の間、呉線の三原から広の間では終日運転を取りやめます。また広島から広の間では始発から本数を減らして運転します。一方、広島空