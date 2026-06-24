強制隔離を定めた「らい予防法」が廃止され、ことしで30年。ハンセン病患者の追悼と名誉回復のための式典が22日に開かれました。全国の療養所にいる入所者の平均年齢は89.2歳となっています。歴史を語り継ぐ人が減る中で、元患者の生き方を通してハンセン病を学ぼうとしている子どもたちがいます。■楓の森小学校の児童「（なんで監禁室にしたの？）緑が多かったから」「恵楓園はね。緑なの。緑がたくさんあるっていうイメー