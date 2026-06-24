以前、勤務していたイベント会社のシステムに不正アクセスしデータを削除して業務を妨害したとして、熊本市西区の松岡靖之容疑者（62）が逮捕されました。警察によりますと松岡容疑者は去年4月、複数回にわたってシステムに不正アクセスしイベント企画などに関する複数の文書を削除した疑いがもたれています。 調べに対し松岡容疑者は「不正アクセスしたことは間違いないが、データは削除していない」と容疑を一