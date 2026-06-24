かつてトキが生息していた新潟県佐渡市生椿集落では、市民の手によって豊かな自然が守られています。その豊かな自然を学ぶイベントが開かれました。 参加した親子に生椿集落を案内したのは、トキの保護活動をしてきた高野毅さん。 集落に生える草を遠くまで飛ばす方法や上手な笛の鳴らし方など様々な自然の遊びを教えたほか、食べられる木の実も紹介。 【子ども】 「（木の実）おいしい」 天然の“山わさび”を試食した人は…