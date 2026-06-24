ベトナムの地方都市・ビンロン省の訪問団が新潟県内を訪れ、交流の促進を図りました。 6月24日、県庁を訪れ花角知事と面会したのは、ベトナム・ビンロン省のチャン・チー・クアン人民委員会委員長です。 ベトナム南部に位置し、農業が主要産業の地方都市・ビンロン。 県は農業や観光などの分野で連携しようと3年前に覚書を結んでいて、花角知事も直接現地を訪れ、人材交流の促進などに取り組んできました。 今回、訪問団