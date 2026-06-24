6月21日に家族と訪れた鹿児島県霧島市の温泉施設で行方が分からなくなっている八代市の田中嶺臣さん（5）の捜索が24日も行われました。霧島市ではレベル4土砂災害危険警報が発表されたことなどもあり午前中の捜索は見合わせとなりましたが、午後2時ごろから再開され、警察と消防がのべ330人以上を投入し捜索しました。 しかし24日も嶺臣さんの行方は分からないまま、午後5時に捜索は終了しました。