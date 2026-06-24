既婚者であるにもかかわらず、独身であると偽って異性と交際を続ける「独身偽装」。東京地裁は23日、妻子がいるにもかかわらず独身と偽って30代の女性と交際していた男性に対し、「女性の意思決定権（貞操権）を侵害した」などとして、460万円あまりの賠償を命じた。判決によると、男性は約2年にわたり女性と交際を続けたほか、不妊治療にまで同意し、女性は妊娠。その後、出産していた。当事者の人生に深刻な影響を与える「独身偽