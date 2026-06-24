線状降水帯の発生で、北薩を中心に浸水などの被害が相次ぎました。24日あさからの各地の様子です。 （記者）「薩摩川内市の田崎町です。用水路があふれ、水が住宅に押し寄せています」 鹿児島県の薩摩川内市やいちき串木野市で、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測し、北薩を中心に冠水などの被害が相次ぎました。 ボートで救助 （記者）「今ボートにのせられ、住民が助け出されました。赤ちゃんの姿も見えま