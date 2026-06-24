鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについてです。県は市と交わした「『オール鹿児島」で取り組む」という合意について、「県の財政負担を前提するものではない」との考えを示しました。両者の温度差が表面化した形です。 （自民党 伊藤浩樹県議）「この莫大な整備費用を県、市、民間でどのように負担し、分担していくか」 鹿児島市は、サンロイヤルホテルの跡地と県立鴨池庭球場をサッカースタジア